GRABADO el 10-05-2025

INDIA y PAKISTÁN VIOLAN el "ALTO AL FUEGO" ÚLTIMAHORA Noticias del sábado 10 de mayo LR

Pakistán suspende ataques contra India

India acusa a Pakistán de violar el alto al fuego

China y EE.UU. empiezan negociaciones comerciales en Suiza

León XIV realiza su primera visita fuera de Roma como papa

Putin anuncia cooperación militar entre Rusia y Vietnam

india pakistan estadosunidos china papa2025 leonxiv rusia



INDIA y PAKISTÁN VIOLAN el "ALTO AL FUEGO" ÚLTIMAHORA Noticias del sábado 10 de mayo LR.

