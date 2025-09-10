GRABADO el 10-09-2025

Si no retiré mi AFP, ¿me afecta la nueva reforma?, te explicamos por qué El Comercio

En este episodio de Tenemos que Hablar, conversamos con Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, sobre un tema que genera debate: ¿por qué los retiros de las AFP afectan las pensiones de quienes no han retirado nada?



Además, analizamos el impacto de la reciente reforma previsional reglamentada por el MEF, que restringe el retiro del 95,5 del fondo para afiliados menores de 40 años. ¿A quiénes aún les aplica este beneficio y qué pasará con el resto?



También explicamos qué significa la nueva exigencia de 240 meses de aporte (20 años) para acceder a una pensión mínima en el Sistema Privado de Pensiones (SPP).

¿Es una medida de protección del sistema o un recorte encubierto a tus derechos previsionales?



AFP reformaprevisional MEF economía pensiónmínima EnriqueCastellanos tenemosquehablar SPP noticiashoy retiroAFP



¿Quieres que también prepare un texto corto para comunidad o una frase para miniatura?



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

Charlie Kirk muer en mitin en Utah: Trump declara duelo nacional en EE.UU. TQH EN VIVO.

Cesar Ritter sobre el cine peruano cesarritter 1000oficios.

Curita te amamos pataclaun gonzalete.

Si no retiré mi AFP, ¿me afecta la nueva reforma?, te explicamos por qué El Comercio.

AL RITMO DE CAJÓN UNOMÁS CELEBRÓ DOS MESES AL AIRE festejo.

La carta 'sexual' que reabre el escándalo que vincula a Trump con Epstein El Comercio.

FITO PAEZ MOLESTO fitopaez noticiasperu envivo.

LO QUE NADIE TE MUESTRA DE LA VÍA EXPRESA SUR PELC El Comercio.

Nueva Ley AFP: ¿Es viable un sistema de pensiones como el que tenemos? El Comercio.

Captan momento en Charlie Kirk recibió un disparo durante mítin en Utah El Comercio.

Muere Charlie Kirk: el momento en que recibió un disparo durante mitin en Utah El Comercio.

Rusia lanza drones sobre Polonia y la OTAN responde: ¿nueva escalada del conflicto? El Comercio.

Bolivia al repechaje: emotivas reacciones y narraciones a la clasificación El Comercio.

OTAN derriba drones rusos en Polonia: tensión al máximo con Moscú El Comercio.

¿GONZALETE REGRESA? UNO MÁS ENVIVO.

Además hoy día 11 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.