GRABADO el 03-11-2025

¿Por qué implementar inteligencia artificial en la educación?

La inteligencia artificial (IA) está transformando la educación virtual y la forma en que los estudiantes acceden al conocimiento también está cambiando la forma en que los docentes enseñan debido a que les permite enfocarse en aspectos más estratégicos y humanos, como el desarrollo de habilidades blandas y la guía personalizada de los alumnos. En este contexto, los modelos educativos han dejado de ser rígidos para convertirse en experiencias más flexibles, donde el estudiante puede marcar su propio ritmo y estilo de aprendizaje. 

Desde Diario Oficial El Peruano

¿Por qué implementar inteligencia artificial en la educación?.

Un día como hoy, hace 50 años, el Perú fue campeón de la Copa América.

El día en que la Selección Peruana de Fútbol campeonó en la Copa América.

Este museo no es como los demás ¡Aquí la historia se imprime!.

ElPeruanoBicentenario ¡La música nos une como peruanos!.

Ruth Shady, directora de la Zona Arqueológica Caral, destacó el apoyo clave de Diario El Peruano.

Illariywan Yachariy: Colegio de Periodistas del Perú reconoce legado de El Peruano.

El director de la Biblioteca Nacional del Perú destacó el rol fundamental del diario El Peruano.

El héroe de El Peruano en la batalla de Miraflores.

Serpost presentó la estampilla conmemorativa por el bicentenario del Diario Oficial El Peruano .

Jaime Yzaga: Un día como hoy nació la figura más grande del tennis peruano.

Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, envió saludos por el bicentenario de El Peruano.

La cantante peruana Eva Ayllón envía saluda por bicentenario de El Peruano.

Christian Meier envía saludos por el bicentenario de El Peruano.

Bicentenario El Peruano: gran ceremonia de gala.

Además hoy día 03 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Oficial El Peruano

video

¿Por qué implementar inteligencia artificial en la educación?

video

Un día como hoy, hace 50 años, el Perú fue campeón de la Copa América

video

El día en que la Selección Peruana de Fútbol campeonó en la Copa América

video

Este museo no es como los demás ¡Aquí la historia se imprime!

video

ElPeruanoBicentenario ¡La música nos une como peruanos!

video

Ruth Shady, directora de la Zona Arqueológica Caral, destacó el apoyo clave de Diario El Peruano

video

Illariywan Yachariy: Colegio de Periodistas del Perú reconoce legado de El Peruano

video

El director de la Biblioteca Nacional del Perú destacó el rol fundamental del diario El Peruano

video

El héroe de El Peruano en la batalla de Miraflores

video

Serpost presentó la estampilla conmemorativa por el bicentenario del Diario Oficial El Peruano

video

Jaime Yzaga: Un día como hoy nació la figura más grande del tennis peruano

video

Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, envió saludos por el bicentenario de El Peruano

video

La cantante peruana Eva Ayllón envía saluda por bicentenario de El Peruano

video

Christian Meier envía saludos por el bicentenario de El Peruano

video

Bicentenario El Peruano: gran ceremonia de gala

Todos los videos desde Diario Oficial El Peruano en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Creación política de la provincia de Santiago de Chuco - La Libertad

Creación política de la provincia de Santiago de Chuco - La Libertad

Creación del distrito de Granada (Chachapoyas)

Creación del distrito de Granada (Chachapoyas)

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Creación política del distrito de Magdalena (Chachapoyas)

Creación política del distrito de Magdalena (Chachapoyas)

Creación del distrito de Valera (Bongará)

Creación del distrito de Valera (Bongará)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 03 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

20º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo