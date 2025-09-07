César Campos: "No esperemos que Colombia tome el Putumayo y no hubiera forma de como responder"
En diálogo con Exitosa, el alcalde provincial de Putumayo, César Campos, exhortó al Gobierno a asignar recursos a su jurisdicción y pidió mayor presencia de las autoridades en la frontera. "No esperemos que Colombia tome el Putumayo", expresó.
Noticias del Perú y actualidad, política.
Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:
Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800
Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!
Corporación Universal
ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú
Desde Exitosa Noticias
La primavera Trujillana y su reina Trujillo busca recobrar la paz con festival primaveral.
EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 7/09/25.
La Libertad: Rescatan con vida a los 10 mineros que quedaron atrapados tras un derrumbe.
Atentado en Trujillo: Vecinos afectados por ataque explosivo en urbanización Las Quintanas.
César Campos: "No esperemos que Colombia tome el Putumayo y no hubiera forma de como responder".
César Campos: "No esperemos que Colombia tome el Putumayo y no hubiera forma de como responder".
Izan bandera colombiana en Tres Fronteras: "¿Cómo puedes cuidar tu frontera si no tienes luz?".
Izan bandera colombiana en Tres Fronteras: "¿Cómo puedes cuidar tu frontera si no tienes luz?".
Piura: Vecinos denuncian irregularidades en ejecución de obra de pistas y veredas.
Putumayo: Izan bandera colombiana en comunidad Tres Fronteras.
Putumayo: Izan bandera colombiana en comunidad Tres Fronteras.
Piura: Hija denuncia negligencia médica contra su madre en Hospital Cayetano Heredia.
A más de 12 horas del deslizando de rocas, los desechos siguen sin ser removidos de la vía..
EXITOSA TE ESCUCHA con JORGE VALDEZ - 06/09/25.
Motociclista fallece en accidente en la Vía de Evitamiento.
Además hoy día 07 de Setiembre en el calendario del Perú.
Exitosa Noticias
Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.