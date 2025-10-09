GRABADO el 09-10-2025

ATENTADO A AGUA MARINA: Todo lo que se sabe del ataque que dejó 5 heridos en Chorrillos Trome

Lo que debía ser una noche de celebración terminó en tragedia. Durante el concierto de AguaMarina en el CírculoMilitar de Chorrillos, una ráfaga de disparos interrumpió la música y sembró el pánico. Cinco personas resultaron heridas: cuatro integrantes del grupo y un vendedor

ambulante.



Entre los más afectados está Luis Quiroga Querevalú, músico fundador, con tres impactos de bala. La Policía activó el Plan Cerco e investiga si hubo negligencia del organizador. ¿Fue un atentado aislado o parte de una ola de violencia contra artistas?



noticiashoy breakingnews espectáculos Perú AguaMarina LuisQuiroga balacera Chorrillos concierto inseguridad



Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.



Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj



Sitio web: https://trome.pe/



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/

Twitter: https://twitter.com/tromepe

Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/tromepe



atentado en concierto Agua Marina

Luis Quiroga herido balacera

grupo musical atacado en vivo

sicarios disparan en evento musical

balacera en el Círculo Militar

Policía investiga ataque a músicos

extorsión a artistas en Perú

inseguridad en conciertos

impacto de bala músicos

reacción de fans Agua Marina

investigación Fiscalía Lima Sur

Plan Cerco en Chorrillos

testigos ataque Agua Marina

músicos hospitalizados Perú

estado de salud Luis Quiroga

víctimas de atentado en concierto

Grupo 5 reacciona a balacera

medidas de seguridad en eventos

27 casquillos en escena del crimen

protesta por violencia en espectáculos

Desde Trome Perú

CLAUDIO TECHERA: Su melena, su inesperado retiro, la fractura a su compañero y más lafedecuto.

Pato Ovalle paraba grabaciones en La Casa de la Comedia por culpa de sus compañeros trome.

LA FE DE CUTO: Paul Cominges y su decepción con Roberto Martinez Trome.

Lucy revela que Fátima Segovia evitó declarar en caso de Clara Seminara y Yuca cafeconlachevez.

¿Paul Cominges no regresó a la U por culpa de Cuto Guadalupe? trome lafedecuto.

Así fue la juramentación de José Jerí como presidente de la República Trome.

PLENO APRUEBA VACANCIA DE PRESIDENTA DINA BOLUARTE EN VIVO.

DINA NO VA MÁS: CONGRESO aprueba VACANCIA de BOLUARTE con 118 VOTOS A FAVOR Trome.

¡HARTO AGUADITO! Claudio Techera en lafedecuto VIERNES 6PM trome.

HÍGADO GRASO, HEPATITIS y más: lo que nadie te dice EN VIVO Doctor Trome .

Pato Ovalle revela que su ex se compró su propio anillo de matrimonio: "Me casaron a los 21" trome.

ATENTADO A AGUA MARINA: Todo lo que se sabe del ataque que dejó 5 heridos en Chorrillos Trome.

B4lacer4 en pleno concierto de AGUA MARINA dejó 5 heridos trome noticias aguamarina.

Lucy Cabrera revela los últimos días de su hermana Analí cafeconlachevez trome.

PATO OVALLE: Su infancia, lo casaron a la fuerza, La Casa de la comedia y más cafeconlachevez.

Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Trome Perú

Todos los videos desde Trome Perú en Youtube.