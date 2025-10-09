ATENTADO A AGUA MARINA: Todo lo que se sabe del ataque que dejó 5 heridos en Chorrillos Trome
Lo que debía ser una noche de celebración terminó en tragedia. Durante el concierto de AguaMarina en el CírculoMilitar de Chorrillos, una ráfaga de disparos interrumpió la música y sembró el pánico. Cinco personas resultaron heridas: cuatro integrantes del grupo y un vendedor
ambulante.
Entre los más afectados está Luis Quiroga Querevalú, músico fundador, con tres impactos de bala. La Policía activó el Plan Cerco e investiga si hubo negligencia del organizador. ¿Fue un atentado aislado o parte de una ola de violencia contra artistas?
