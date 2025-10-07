GRABADO el 07-10-2025

Eduardo Arana explota contra la prensa: Basta de insultar a Dina Boluarte por ser mujer andina

"¿ES PORQUE ES MUJER ANDINA?" Eduardo Arana pidió a la prensa que detenga la violencia verbal contra Dina Boluarte. Asegura que diversos dominicales y pódcasts están utilizando indebidamente sus espacios para insultar a la presidenta, a quien todos los peruanos deberíamos respetar por ser una dama y la máxima autoridad del país.



La petición del premier se suma a una larga cadena de polémicas que han generado críticas al gobierno de Boluarte por su trato hacia los medios hermético silencio. En marzo de 2025, Boluarte acusó a la Fiscalía y a la mala prensa de conspirar para desestabilizar su administración, denunciando lo que calificó como un golpe de estado blanco.



Además, el Consejo de la Prensa Peruana emitió un comunicado expresando su profundo rechazo a las declaraciones de la presidenta, al sostener que acusar a medios de hostigar al gobierno constituye un ataque a la libertad de prensa.



Pese a ello, cada vez que decide hablar, sus declaraciones generan efecto contrario: por ejemplo, recientemente afirmó que un paro de transportistas de 24 horas no soluciona nada, y que es mejor "no contestar mensajes o llamadas" para evitar las extorsiones cuestionando el valor de las protestas sociales.



