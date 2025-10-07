Avances y desafíos en la ejecución del presupuesto 2025 ShortRPP
Avances y desafíos en la ejecución del presupuesto 2025
El Perú registra un récord histórico en ejecución presupuestal, alcanzando un 56.8 de avance al cierre de septiembre. Sin embargo, aún hay regiones rezagadas como Huancavelica, Apurímac y Amazonas, mientras que Arequipa e Ica muestran un desempeño destacado.
Expertos advierten que los problemas de gestión y capacidad en gobiernos locales y regionales siguen afectando la ejecución de obras: pistas sin terminar, alcantarillados inconclusos y proyectos que avanzan lentamente.
