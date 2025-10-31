GRABADO el 31-10-2025

INSPECTORES MUNICIPALES RETIRAN A TAXISTAS QUE RECORTAN CALLES EN EL CENTRO

Nuevos caymeños exigen cústers hasta zonas alejadas.

MICCIONAR EN EL CENTRO HISTÓRICO ESTÁ SANCIONADO CON MÁS DE S/ 250.

La importancia del cuidado.

¡Vuelve el sabor arequipeño! .

La importancia de respetar los derechos de autor en la música .

¡A DISFRUTAR EN EL FESTIVAL DE POSTRES! .

MINI COMISARIOS .

Conversamos con Victor Miranda compositor y Yawar Mestas .

AJEDRECISTA CALLEJERO TE DESAFÍA..

ESSALUD AREQUIPA COLAPSADO.

LA NOVELA ES UN INSTRUMENTO DE CAMBIO.

ALMENDRADES VS. STICK. Batalla de dos grandes..

El rap del rocoto relleno.

DELENYER rinde homenaje a nuestro premio nobel.

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

