GRABADO el 18-09-2025

Derrumbe de pared m4t4 a un menor y hiere a su padre

El siniestro ocurrió mientras padre e hijo realizaban trabajos de refacción de una casa en el distrito de El Porvenir.



Las victimas responden a los nombres de Santos Cuencas Marín de 53 años de edad y un adolescente de iniciales D.C de 17 años de edad.



El desplome causo la rápida muerte del adolescente, mientras que su progenitor terminó con diferentes golpes en el cuerpo. Para ejecutar estas labores, las víctimas no habrían tomado las medidas de seguridad necesarias, incluso en el lugar solo se encontró una barreta y un pico.



Tras la tragedia, agentes de seguridad ciudadana apoyados de algunos vecinos de la zona evacuaron a las víctimas hasta el Hospital Santa Isabel. Ya en el nosocomio, el personal médico certificó la muerte del menor de edad.



Esta terrible muerte pone en tela de juicio la falta de seguridad para realizar estas labores de construcción, y más aún si estos trabajos son ejecutados por menores de edad.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Cosmos Noticias Digital - 19 de setiembre.

Los Olivos: escolar enfrenta a delincuente que le arrebató el celular.

Carlos Sánchez: "Falsas versiones obligan a retirar ayuda a vecinos".

Inpe promueve grilletes para delitos leves y nuevas medidas en cárceles.

Nueve detenidos con explosivos en zona minera de Quiruvilca.

Hallan sin vida a joven desaparecido hace más de 20 días.

Explosión en inmueble deja un muerto y dos personas heridas.

Derrumbe de pared m4t4 a un menor y hiere a su padre.

Capturan a presunto extorsionador tras pedir dinero.

Abertura en pleno centro histórico de Trujillo preocupa a transportistas.

Inició colecta pública anual de la Liga de Lucha contra el Cáncer.

Cosmos Noticias Digital - 17 de setiembre.

"Síndrome Down Florece: este viernes será desfile de modas.

Universidad Señor de Sipán se unió como aliado solidario a la Teletón 2025.

Cosmos Noticias Digital - 15 de setiembre.

Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.