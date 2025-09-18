¡CONFIRMADO! Conoce el cronograma de pagos del retiro de AFP HLR
afp pension congreso
El Congreso aprobó un nuevo retiro de hasta S/21,400 de las AFP, con pagos que se distribuirán entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Los afiliados podrán solicitar su retiro hasta enero de 2026.
Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY
PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFySa4TYMRYoy6tQ-OoM5ZM
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ
Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
retiro afp
afp retiro
marcha afp
afp retiro aprobado
retiro afp aprobado
Desde La República - LR+
EN VIVO Gran Parada Militar Chile 2025 en honor a las Glorias del Ejército.
FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados Sin Guion con Rosa María Palacios.
Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 19 de setiembre de 2025 EnDirectoLR.
Il Divo celebrará 20 años de trayectoria con un concierto inolvidable en Lima EnVivoLR.
ALIANZA LIMA VS U. DE CHILE EN VIVO CUARTOS DE FINAL IDA- COPA SUDAMERICANA 2025.
IBAI prueba por PAN CON CHICHARRÓN por primera vez y lo califica 10/10 LR.
Exigen a Defensor del Pueblo retirar demanda que podría blindar ley de amnistía EnVivoLR.
¿Por qué suspendieron el programa de TV de Jimmy Kimmel? Esto se sabe LR.
El Señor de los Milagros volverá al Callao tras 22 años en emotiva procesión EnVivoLR.
¡Llegaron los Censos2025! .
Peruano muere en explosión en España: familia pide repatriación de sus restos EnVivoLR.
ÚLTIMA HORA: TYLER ROBINSON enfrentará la PENA de MUERTE por la muerte de CHARLIE KIRK newslr.
RUSIA sacudida por TERREMOTO de 7.8 Noticias del 18 de septiembre LR.
Gobernador del Cusco sostiene que la Unidad de Gestión de Machu Picchu continuará HLR.
¡CONFIRMADO! Conoce el cronograma de pagos del retiro de AFP HLR.
Además hoy día 19 de Setiembre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.