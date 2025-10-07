GRABADO el 07-10-2025

El legado de Grau sigue vivo: habla su bisnieto en el Día de la Marina

En el marco del Día de la Marina de Guerra del Perú y la conmemoración del Combate de Angamos, conversamos con Miguel Grau Malachowski, bisnieto del recordado Caballero de los Mares. Él comparte el orgullo y la responsabilidad de llevar su nombre, evocando el ejemplo de integridad y patriotismo que marcó la historia del país. Desde la Fundación Miguel Grau, que actualmente lidera, promueve iniciativas que buscan preservar el legado humano y heroico de su bisabuelo, manteniendo viva su memoria entre las nuevas generaciones.





