GRABADO el 07-08-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 7 de agosto del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!



Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.



Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.



Presuntos sicarios asesinan a tres personas en pollería en Lurín.

Adolescente desaparecido en Surco fue hallado en Ecuador y ya regresó al Perú.

Huaura: alcalde de Medio Mundo en Végueta será investigado por tentativa de feminicidio.

PNP y Fiscalía intervienen Gobierno Regional de Junín por contrato en hospital de Satipo.

Exjefe del Grupo Terna y otros 8 policías detenidos por integrar Los Incorregibles de SJM.

Canciller Schialer: "Aconsejo a Gustavo Petro a que ponga paños fríos a todo esto".

Presidenta Dina Boluarte recibe en Japón donación de vehículos de bomberos para el Perú.

Los Intocables de SJM: presuntas víctimas exigen justicia frente a la Prefectura.

Presidenta Boluarte se reunirá con el primer ministro y el emperador de Japón.

Japón: presidenta Dina Boluarte inaugura el XVI Consejo Empresarial Peruano Japonés.

