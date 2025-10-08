GRABADO el 08-10-2025

¿Por qué MADURO apuro la activación del PLAN INDEPENDENCIA 200 contra ESTADOS UNIDOS? Gestión

Por orden de Nicolás Maduro, el régimen chavista puso en marcha el Plan Independencia 200 en los estados Carabobo y La Guaira, en el norte de Venezuela. Esta medida llega en un contexto de tensión con Washington, luego del despliegue naval estadounidense en aguas caribeñas. El plan había sido anunciado en septiembre como parte de la estrategia defensiva ante posibles agresiones externas.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, lideró un acto en La Guaira junto al gobernador José Alejandro Terán, el almirante Gregorio Briceño comandante de la ZODI local, uniformados y milicianos. Se dio inicio formal al despliegue del plan en esas regiones, con movilización de fuerzas en zonas estratégicas.

La activación ocurre pocas horas después de que Donald Trump decidiera cancelar todos los esfuerzos diplomáticos hacia Venezuela. Trump instruyó a su enviado especial, Richard Grenell, para detener cualquier acercamiento con Caracas, marcando el fin de vías diplomáticas mientras se consolidaba la militarización interna bajo el plan.

