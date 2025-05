GRABADO el 12-05-2025

CHINA defiende acuerdo comercial con ESTADO UNIDOS Noticias del 12 de mayo de 2025 LR

EE. UU. y China acuerdan reducir aranceles tras negociaciones en Suiza

China defiende su relación económica con EE. UU tras acuerdo arancelario

Trump dialogará con Xi Jinping tras acuerdo para reducir aranceles

Trump afirma haber detenido una "guerra nuclear" entre India y Pakistán.

León XIV confirma visita a Turquía como primer viaje de su papado



trump donaldtrump estadosunidos china



Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública



trump y china

trump y china aranceles

trump y china hoy

trump y china ultimas noticias

trump y china noticias

aranceles china estados unidos

aranceles trump

aranceles trump china

estados unidos y china

estados unidos y china ultima hora

estados unidos y china aranceles

estados unidos y china hoy

china y estados unidos guerra comercial

china y eeuu aranceles

china reduces tariffs

are tariffs good or bad

tariff updates

china drops tariffs

tariffs in spanish

Pedro Castillo EN VIVO: sigue la audiencia por golpe de Estado HardNews.

Claudia Sheinbaum EN VIVO HOY: La Mañanera del Pueblo del 13 de mayo de 2025 EnDirectoLR.

COMISIÓN DE ÉTICA INVESTIGA a SUSEL PAREDES por caso de BAÑOS TRANS en CONGRESO NewsLR HNews.

DINA BOLUARTE llega al piso en las encuestas Bunker con Juliana Oxenford.

PUERTO DE CHANCAY recibirá los portacontenedores más grandes del mundo Noticiero Mundo China.

Atención, IGP recuerda que se espera un terremoto de magnitud 8 en la costa central lr shorts.

CHINA defiende acuerdo comercial con ESTADO UNIDOS Noticias del 12 de mayo de 2025 LR.

PAPA LEÓN XIV nombra al CHICLAYANO Edgar Rimaycuna como su nuevo SECRETARIO personal LR.

'PEPE' MUJICA se encuentra en FASE TERMINAL de su CÁNCER confirma su esposa HNews NewsLR.

'CUCHILLO' envía CARTA NOTARIAL a BOLUARTE tras ser acusado por MASACRE en PATAZ HNews NewsLR.

ISRAEL retoma NEGOCIACIONES con HAMÁS en QATAR: ¿Se acerca un acuerdo para liberar rehenes? NewsLR.

DEL HECHO AL DICHO con JAIME CHINCHA PROGRAMA del 13/05/25 La República - LR.

La PRESIDENCIA en el suelo, INSEGURIDAD y CRIMEN Sin Guion con Rosa María Palacios.

El papa LEÓN XIV nombra a joven CHICLAYANO como su secretario personal shorts lr.

Top celulares chinos en Perú 2025 DaTec shorts.

Además hoy día 13 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.