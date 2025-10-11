GRABADO el 11-10-2025

Cobro y silencio: estudio revela cómo operan las redes de extorsión en el Perú

El libro Cobro y silencio, la dinámica de la extorsión en el Perú revela cómo operan las redes criminales dedicadas a la extorsión en distintas regiones del país.



Este estudio, elaborado con el apoyo del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Ministerio de Trabajo, Sucamec, gobiernos regionales y gremios del transporte y la construcción civil, analiza la expansión de estas organizaciones, sus métodos y su conexión con delitos como el sicariato y el tráfico ilícito.



Entre los hallazgos, destaca el uso de cuentas bancarias para cobrar pagos ilegales, la ruta del dinero como estrategia policial y la influencia del Tren de Aragua en nuevas modalidades de violencia y control territorial.



Un documento clave para comprender y enfrentar uno de los delitos más extendidos y complejos del país.



