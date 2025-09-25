GRABADO el 25-09-2025

El INPE evalúa mandar al 'Monstruo' a la Base Naval tras captura: "Debido a su alta peligrosidad"

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comunicó que evalúa mandar a Erick Moreno Hernández (alias 'El Monstruo') a la Base Naval del Callao. Esto debido a que puede permanecer más incomunicado en este penal.

Foto de la Base Naval: Google Maps

Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiedad nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.

¿Qué le espera al 'Monstruo' luego de ser capturado? Periodista paraguaya lo explica.

El 'Monstruo' negó crímenes recientes, pero videos y audios lo desmienten: "Evidencia muy clara".

Balean a 2 choferes, colegas protestan con caravana hacia el Congreso y Policía les impide el paso.

Mi acción política es hacer pensar más: El Buen Librero sin filtro.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - JUEVES 25 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Así fue capturado el criminal más buscado del Perú: "Solo manejamos la información 3 personas".

Policía paraguaya se comunicó en guaraní para capturar a 'El Monstruo'.

El INPE evalúa mandar al 'Monstruo' a la Base Naval tras captura: "Debido a su alta peligrosidad".

Policía de Perú llega a Paraguay e increpa al 'Monstruo': "Te creías indestructible".

Choferes baleados en 1 sola noche: 'Huáscar' y '57' víctimas de criminales que fingen ser pasajeros.

Lo matan de 10 balazos en la mañana: Sicarios en moto fueron capturados a pocas cuadras de Gamarra.

El colombiano Diego Londoño apareció en Perú: Su caso se hizo viral en TikTok.

Así cayó peligroso cabecilla 'Monstruo': No salía de casa en Paraguay y usaba a mujer para trámites.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - JUEVES 25 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Todos los rostros de 'El Monstruo' desde sus inicios en el crimen hasta ser capturado.

Además hoy día 25 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Reserva Nacional de Paracas

Día de la Reserva Nacional de Paracas

Terremoto en el norte del Perú en el año 2005

Terremoto en el norte del Perú en el año 2005

Festival Reina Cañaveral en Chincheros (Apurímac)

Festival Reina Cañaveral en Chincheros (Apurímac)

Semana Nacional de los Derechos del Niño

Semana Nacional de los Derechos del Niño

