GRABADO el 09-10-2025

¡LA POLICÍA LLEGA A LA EMBAJADA! Contingente PNP interviene protesta en embajada de Ecuador

¿DINA SIN SALIDA? Un contingente policial llegó a la embajada de Ecuador, donde una multitud se congregó para exigir que no se le otorgue asilo a Dina Boluarte, ante su posible vacancia. Efectivos empujaron a los jóvenes que bloqueaban el ingreso. Con carteles y arengas, los manifestantes expresaron su profundo rechazo a la presidenta.



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias loultimo loultimonoticiasperu noticiashoyperu noticiashoy congreso dinaboluarte vacancia vacanciapresidencial embajada ecuador

Desde El Búho pe

¡DE MAL EN PEOR! José Jerí: el presidente de Perú fiel seguidor de contenido triple X y sexista.

¡Y SUSEL LE RESPONDE! Rosangella Barbarán queda expuesta en plena transmisión en vivo por Tiktok.

PASÓ EN EL PERÚ: Colectivos convocan marcha en Huancayo contra José Jerí y Congreso el 15 de octubre.

Jerí y Rospigliosi no nos representan: el paro continúa Pico a Pico con Mabel Cáceres.

"QUÉ PAÍS TAN RARO" Prensa extranjera revela los antecedentes de José Jerí tras vacancia de Dina.

Tras vacancia de Dina Boluarte, ministro de Agricultura aún cumple funciones en Arequipa.

La Libertad: Sinvergüenza y corrupto, pobladores insultan y rechazan a César Acuña.

Ayacucho: Si nos callamos, aceptamos, Asfah defiende protesta ante visita de autoridades.

Cusco: Defensor del Pueblo defiende a Philip Butters y advierte anarquía tras protestas en Juliaca.

Desafíos y oportunidades para la inversión en la Amazonía peruana AGENDA REGIONAL.

¡HISTÓRICO! Dina Boluarte VACADA y un acusado de abuso sexual toma el control del Perú.

¡CASI LLORAN! Así reaccionaron al anuncio de la vacancia de Dina Boluarte: una fiesta en Lima.

El fin de Dina Boluarte EN VIVO: Pleno del Congreso vota vacancia mientras se especula con renuncia.

¡SE ACABÓ! Así se vivió la VACANCIA de Dina Boluarte: gritos, caos y traiciones.

¡LA POLICÍA LLEGA A LA EMBAJADA! Contingente PNP interviene protesta en embajada de Ecuador.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.