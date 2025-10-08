GRABADO el 08-10-2025

Fe de Erratas ¿VIOLENCIA VERBAL CONTRA LA PRESIDENTA? PAROS TRAEN PÉRDIDAS ECONÓMICAS- ATV

¡Bienvenidos a "Fe de Erratas" ! El nuevo espacio digital de ATV donde analizamos las noticias más relevantes con una mirada crítica y conversación abierta. PROGRAMA que busca crear un espacio diferente para la información y el debate. Acompáñanos en esta nueva aventura informativa.



Morgan Quero rechaza insultos a Dina Boluarte y pide críticas con respeto democrático.

Dina Boluarte: "Comprendemos la desesperación de los hermanos transportistas".

SMP: vecinos aterrados por accidentes casi diarios en esquina peligrosa.

Recuperan 35 mil dólares en vacunas robadas tras persecución en Costa Verde.

Lince: desbaratan banda de "tarjeteros" que operaba en cajeros.

Gobierno descarta declara en emergencia sector transporte público.

Caso Lay 2 soles: Chofer del bus es liberado e interpone denuncia por abuso de autoridad.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del miércoles 8 de octubre del 2025.

'Secretos de cocina': Sándwich grillado de pesto, tomate y mozzarella con Sandra Plevisani.

Ventanilla: Transportistas realizan plantón en comisaría por colega detenido durante las protestas.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 08 de Octubre de 2025.

Triple asesinato en SMP provoca el pánico en los vecinos.

Extorsionadores queman mototaxis por cobro de cupos.

Encañonan a chofer de la "Chama" pese a reuniones de transportistas con las autoridades del Gobierno.

