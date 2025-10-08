GRABADO el 08-10-2025

Fe de Erratas ¿VIOLENCIA VERBAL CONTRA LA PRESIDENTA? PAROS TRAEN PÉRDIDAS ECONÓMICAS- ATV

¡Bienvenidos a "Fe de Erratas" ! El nuevo espacio digital de ATV donde analizamos las noticias más relevantes con una mirada crítica y conversación abierta. PROGRAMA que busca crear un espacio diferente para la información y el debate. Acompáñanos en esta nueva aventura informativa.

Fe de Erratas ¿VIOLENCIA VERBAL CONTRA LA PRESIDENTA? PAROS TRAEN PÉRDIDAS ECONÓMICAS- ATV.

Morgan Quero rechaza insultos a Dina Boluarte y pide críticas con respeto democrático.

Dina Boluarte: "Comprendemos la desesperación de los hermanos transportistas".

SMP: vecinos aterrados por accidentes casi diarios en esquina peligrosa.

Recuperan 35 mil dólares en vacunas robadas tras persecución en Costa Verde.

Lince: desbaratan banda de "tarjeteros" que operaba en cajeros.

Gobierno descarta declara en emergencia sector transporte público.

Caso Lay 2 soles: Chofer del bus es liberado e interpone denuncia por abuso de autoridad.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del miércoles 8 de octubre del 2025.

'Secretos de cocina': Sándwich grillado de pesto, tomate y mozzarella con Sandra Plevisani.

Ventanilla: Transportistas realizan plantón en comisaría por colega detenido durante las protestas.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 08 de Octubre de 2025.

Triple asesinato en SMP provoca el pánico en los vecinos.

Extorsionadores queman mototaxis por cobro de cupos.

Encañonan a chofer de la "Chama" pese a reuniones de transportistas con las autoridades del Gobierno.

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Día Mundial de la Visión

Día Mundial de la Visión

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial del Correo

Día Mundial del Correo

