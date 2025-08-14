GRABADO el 14-08-2025

¡De terror! Juego mecánico colapsa con niños dentro en Chosica

Autoridades confirmaron que no hubo heridos graves pero varios presentaron crisis nerviosas.

