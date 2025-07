GRABADO el 16-07-2025

Mototaxista extorsionado pedía ayuda a la Policía, pero atacaron a balazos su casa

Un dirigente de mototaxistas venía siendo extorsionado por 3 meses. No solo a él: su familia también recibía mensajes amenazantes. Le pidió ayuda a la Policía Nacional del Perú, pero asegura que no lo atendieron. Ahora, en la noche, antes de que se vaya a dormir, propinaron 5 balazos que cayeron hasta su cocina.



LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MIERCOLES 16 DE JULIO DEL 2025.

ATACAN CASA DE DIRIGENTE MOTOTAXISTA POR COBRO DE CUPOS.

Además hoy día 16 de Julio en el calendario del Perú.

