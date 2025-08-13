GRABADO el 13-08-2025

Obras dejan sin acceso a peatones: Así tienen que arriesgar su vida al cruzar avenida a desnivel

En la avenida Tupac Amaru (Comas, Lima), un trabajo de obras ha complicado el cruce para los vecinos que tienen que dirigirse a la escuela, al hospital o hacer trámites al Reniec. La situación es tan crítica que han tenido que improvisar una escalera para poder salir ilesos de este cruce a desnivel.



