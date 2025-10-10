GRABADO el 10-10-2025

¿MARÍA CORINA MACHADO MERECÍA EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2025? Gestión

El Comité Noruego del Nobel anunció este viernes que la líder opositora venezolana María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, en reconocimiento a sus incansables esfuerzos por defender los derechos democráticos del pueblo venezolano y liderar la oposición frente al régimen de Nicolás Maduro.



Con la voz entrecortada y visiblemente emocionada, Machado agradeció el galardón en nombre de los millones de venezolanos que, según ella, no se han rendido ante la dictadura.

El Comité resaltó su papel en la unificación de la oposición, su lucha por una transición pacífica hacia la democracia y la calificó como uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en tiempos recientes.



El anuncio generó reacciones en Venezuela y en el mundo. Desde el exilio, Edmundo González Urrutia celebró el premio como un reconocimiento no solo a Machado, sino a todo un pueblo que sigue resistiendo. Este Nobel marca un antes y un después en la historia venezolana, convirtiendo a María Corina Machado en un símbolo mundial de la resistencia pacífica y democrática.



MariaCorinaMachado NobelDeLaPaz Venezuela NoticiasVenezuela Nobel2025 Democracia NicolasMaduro OposiciónVenezolana EdmundoGonzález ResistenciaPacífica



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO



María Corina Machado Nobel

Premio Nobel de la Paz 2025 Venezuela

María Corina Machado clandestinidad

Oposición venezolana Nobel

Nicolás Maduro dictadura

Nobel de la Paz América Latina

Machado Edmundo González Urrutia

Nobel Venezuela democracia

Resistencia pacífica Nobel

Noticias Venezuela Nobel

Desde Diario Gestión

¿Quiénes respaldan el NOBEL de la PAZ para MARIA CORINA MACHADO? ¿Quiénes en contra? Gestión.

PETRO EN LA MIRA POR VÍNCULO CON CHAVISMO Y CARTEL DE LOS SOLES I radar24.

¿MARÍA CORINA MACHADO MERECÍA EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2025? Gestión.

PUTIN SOBRE EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ DE MARIA CORINA MACHADO: "HA PERDIDO PRESTIGIO" Gestión.

La REACCIÓN de TRUMP al saber que NO GANO el PREMIO NOBEL DE LA PAZ Gestión.

JOSÉ JERÍ asume la PRESIDENCIA DEL PERÚ: ¿Qué dijo en su PRIMER DISCURSO? Gestión.

Desafíos y oportunidades de la transformación digital en la era 5G.

Noticias de 9 de octubre: CONGRESO DE EE.UU. RESPALDA ATAQUES DE TRUMP EN EL CARIBE Noticiero.

Petro antepone intereses políticos y enfrenta a Trump.

MADURO DESAFÍA A EE.UU: "SI LOS GRINGOS ATACAN, RESPONDEREMOS" RADAR24.

¿Qué pruebas tiene PETRO tras acusar a EEUU de atacar lancha con COLOMBIANOS en el CARIBE? Gestión.

¿SE ACABÓ LA GUERRA? ¿En qué consiste el ACUERDO DE PAZ entre ISRAEL y HAMÁS? Gestión.

Noticias 9 de octubre: ISRAEL Y HAMÁS LOGRAN ACUERDO PARA FIN DE LA GUERRA EN GAZA Noticiero.

CIENTOS PROTESTAN FRENTE A OFICINAS DEL ICE EN CHICAGO Gestión.

Así fue el INSTANTE cuando DONALD TRUMP se enteró del ACUERDO DE PAZ entre ISRAEL y HAMÁS Gestión.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.