Los 10 países sin voto en las elecciones presidenciales de Bolivia 2025 LR

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia ha decidido suspender la votación en diez países para las elecciones generales del 17 de agosto, argumentando razones de costo-beneficio. Esta medida afecta a los bolivianos residentes en naciones como Canadá, Corea del Sur, China y Venezuela, donde hay pocos ciudadanos inscritos en el padrón.

La decisión ha generado malestar en la comunidad boliviana en el exterior, quienes sienten que su derecho al voto está siendo vulnerado. La crisis económica y la falta de presupuesto fueron determinantes para limitar el ejercicio democrático en el extranjero.



