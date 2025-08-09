GRABADO el 09-08-2025

TRUMP y PUTIN se REUNIRÁN el 15 de agosto EN ALASKA LR

Donald Trump anunció que el próximo 15 de agosto se reunirá con Vladímir Putin en Alaska, marcando el primer encuentro directo entre ambos líderes desde su regreso a la Casa Blanca. La reunión, confirmada a través de Truth Social, se produce en un momento de alta tensión internacional y tras la filtración de un borrador de acuerdo que busca poner fin a la guerra en Ucrania. El plan, presentado por Putin al enviado especial de Trump, Steve Witkoff, incluiría la cesión del este del Donbás y la aceptación de la anexión de Crimea, a cambio de congelar las líneas de batalla actuales.



