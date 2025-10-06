GRABADO el 06-10-2025

¡Queremos que más personas usen la banca digital del Banco de la Nación!

Eduardo Ibarra, coordinador de la Unidad Implementadora del proyecto BID del Banco de la Nación, sostuvo que apuestan por brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Queremos un banco moderno, con una banca digital activa. La idea es que nuestros clientes y ciudadanos usen plataformas modernas, indicó en AndinaAlDïa.

Detalló que, desde los cajeros y las agencias, apuestan por ofrecer un mejor servicio, desde las colas hasta los trámites.

Lea también: https://andina.pe/agencia/noticia-banco-de-nacion-lanzara-credito-hipotecario-para-adquisicion-terrenos-1040985.aspx




