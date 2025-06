GRABADO el 11-06-2025

¡GOBERNADOR de CALIFORNIA estalla CONTRA TRUMP por REDADAS MASIVAS y ABUSO DE PODER! NewsLR

El Gobernador de California rompe el silencio y lanza duras acusaciones contra Donald Trump, tras las redadas masivas que estremecieron a Los Ángeles este fin de semana.

Sin consultar a las autoridades estatales, Trump desplegó ilegalmente a la Guardia Nacional, ordenando arrestos indiscriminados que han dejado familias destruidas, niños separados y comunidades enteras en estado de shock.



El gobernador denuncia que este operativo no tiene nada que ver con la seguridad: es una estrategia de miedo, división y abuso de poder. Si se permite arrestar a personas solo por su aspecto, ningún ciudadano está a salvo.



