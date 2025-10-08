GRABADO el 08-10-2025

Se registra balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos

Una balacera desató el pánico entre los asistentes al concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos. De acuerdo con testigos, varios disparos interrumpieron el show y obligaron a los músicos a suspender de inmediato su presentación.

