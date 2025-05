GRABADO el 02-05-2025

Minera Poderosa: trabajadores secuestrados habrían sido asesinados, según fuentes policiales

A una semana del violento secuestro de 13 agentes de seguridad de la empresa RR, contratada por la minera Poderosa en Pataz, La Libertad, los familiares de las víctimas claman por respuestas. No han tenido contacto alguno con los trabajadores desde que un grupo de delincuentes armados tomó por asalto un socavón minero y se los llevó por la fuerza.



Según declaraciones del general Guillermo Llerena, jefe de la región policial de La Libertad, hasta el momento no se ha recibido ningún pedido de rescate, ni comunicación de los captores. No obstante, las autoridades vienen ingresando a los socavones con apoyo técnico facilitado por la minera Poderosa.



La situación ha escalado en tensión tras revelaciones del periodista Luis Vargas, quien señaló, citando fuentes policiales, que el responsable del ataque sería un peligroso criminal conocido como alias 'Cuchillo', armado junto a su banda con fusiles R-15 y capacidad de penetrar kilómetros dentro de los cerros.



AGENTES HABRÍAN SIDO ASESINADOS



Vargas incluso advirtió que los agentes habrían sido asesinados, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente. En un comunicado reciente, la minera Poderosa no ha confirmado ninguna muerte, pero ha solicitado la intervención urgente de las autoridades en la zona para esclarecer lo ocurrido.

