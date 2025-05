GRABADO el 05-05-2025

Alcalde de Pataz: Si no hay inteligencia para luchar contra la criminalidad, no habrá resultados

El asesinato de 13 mineros en Pataz ha dejado en una vez más en evidencia las malas estrategias que ha mencionado el Estado para luchar contra la criminalidad. Ante está situación, el alcalde de Pataz, Aldo Mariño alzo su voz de protesta contra el Gobierno.



En declaraciones, la autoridad hizo un llamado a las diversas autoridades para que se implementen el servicio de inteligencia para disminuir los casos delincuenciales que tiene en vilo a todos los ciudadanos, quienes tienen miedo de salir a las calles y convertirse en una cifra más de la inseguridad.



Se pide a la presidenta que mire a Pataz que es azotada por temas de criminalidad () Tiene que utilizarse todos los mecanismos, pero debe estar acompañado con el servicio de inteligencia para poder desmantelar las bandas criminales. Si no acompañas el servicio de inteligencia y solo vas a tomarte la foto, no habrá resultados, comentó.



NO IDENTIFICAN A LAS ORGANIZACIONES DELINCUENCIALES



Carlos Mariños dejó en claro que durante los operativos que realizan los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Pataz no se logra identificar a las organizaciones delincuenciales que vienen sembrado el temor en la región.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 05/05/2025



24 Horas

