Ejecutivo minimiza impacto económico del paro Primera Edición Noticias Perú
El ministro de la Producción, Sergio González, afirmó que el reciente paro de transportistas no ha tenido un impacto considerable en la economía. No obstante, empresarios y gremios comerciales discrepan, reportando pérdidas en diversos sectores, incluidos restaurantes, bodegas, manufactura y servicios.
LO ÚLTIMO en PrimeraEdición FedericoSalazar VerónicaLinares, Noticias Perú
