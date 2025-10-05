GRABADO el 05-10-2025

Crimen en Breña: Cae extranjera implicada en homicidio cuando intentaba fugar a Ecuador (2)

Una sopechosa, quien sería familiar de la principal implicada en el homicidio cayó cuando intentaba salir del país. Esta mujer se suma a la trama criminal del caso del hombre en la maletera, el asesinato ocurrido en el distrito de Breña que causó conmoción al ser atribuido a la esposa de la víctima.



Se trata de la concuñada, de nacionalidad venezolano-peruana, quien fue capturada en Piura por su presunta participación en el crimen.



La detenida, identificada como Katherine Katiuska Bello Serrano, de 34 años, en complicidad con la esposa de la víctima, Keillys Aguilera Meneses, de 42 años, habrían dopado y posteriormente asfixiado a Alexander Valverde Laines.



Intentaba fugar a Ecuador



La esposa de Valderde Laines fue detenida preliminarmente el día del hallazgo del cadáver, pero la otra mujer intentó escapar a Ecuador.



Según la confesión de la esposa, el cuerpo fue ocultado primero bajo su cama y luego lo trasladado hasta la maletera de su vehículo en la cuadra 9 del jirón Huaraz.



Cabe señalar que, en las próximas horas, la cuñada detenida será trasladada a la sede de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, donde permanecerá bajo detención preliminar por siete días mientras se prosigue con las investigaciones.

Desde 24 Horas

