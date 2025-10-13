GRABADO el 13-10-2025

Loúltimo TC admite a trámite demanda competencial presentada por el JNE contra el Poder Judicial

Loúltimo TC admite a trámite demanda competencial presentada por el JNE contra el Poder Judicial

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Loúltimo TC admite a trámite demanda competencial presentada por el JNE contra el Poder Judicial.

Más de 400 autoridades habrían infringido el principio de neutralidad .

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua aimara: Elecciones Primarias.

¡Cierre del padrón electoral! Actualiza tu DNI hasta el 14 de octubre en RENIEC Elige2026.

Envivo JNE inaugura la nueva Oficina Desconcentrada en Abancay.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 10 de octubre de 2025.

¡7 presidentes del Perú en menos de 10 años! .

Loúltimo TC admite a trámite demanda competencial presentada por el JNE contra el Poder Judicial.

Perú: siete presidentes en menos de diez años Sucesión política explicada.

Perú rumbo a las Elecciones 2026 : evolución de partidos políticos y votantes en 20 años .

ENVIVO Elige2026.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 9 de octubre de 2025.

Construyamos juntos el Pacto Ético Electoral.

EleccionesGenerales ¿Cuándo se debe pedir licencia para postular? .

Elecciones 2026: ¿Cuáles son los requisitos para ser senador o diputado?.

Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Jurado Nacional de Elecciones

video

Loúltimo TC admite a trámite demanda competencial presentada por el JNE contra el Poder Judicial

video

Más de 400 autoridades habrían infringido el principio de neutralidad

video

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua aimara: Elecciones Primarias

video

¡Cierre del padrón electoral! Actualiza tu DNI hasta el 14 de octubre en RENIEC Elige2026

video

Envivo JNE inaugura la nueva Oficina Desconcentrada en Abancay

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 10 de octubre de 2025

video

¡7 presidentes del Perú en menos de 10 años!

video

Loúltimo TC admite a trámite demanda competencial presentada por el JNE contra el Poder Judicial

video

Perú: siete presidentes en menos de diez años Sucesión política explicada

video

Perú rumbo a las Elecciones 2026 : evolución de partidos políticos y votantes en 20 años

video

ENVIVO Elige2026

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 9 de octubre de 2025

video

Construyamos juntos el Pacto Ético Electoral

video

EleccionesGenerales ¿Cuándo se debe pedir licencia para postular?

video

Elecciones 2026: ¿Cuáles son los requisitos para ser senador o diputado?

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Escritoras

Día de la Escritoras

Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

Fiesta patronal de la Virgen de Fátima en Santa María de Nieva

Fiesta patronal de la Virgen de Fátima en Santa María de Nieva

Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca

Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 13 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.44
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo