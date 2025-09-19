GRABADO el 19-09-2025

No es solo del Cusco: gobernadores de la Mancomunidad de Los Andes alzan la voz por Machu Picchu

En medio de la crisis y cuestionamientos por la gestión de Machu Picchu, la inauguración de la Expo Los Andes 2025 se convirtió en tribuna para que gobernadores de la mancomunidad de Los Andes eleven un mensaje claro: Machu Picchu no es solo del Cusco, es patrimonio de todo el Perú y de la humanidad. El gobernador de Lambayeque pidió querer y cuidar la ciudadela y dejó entrever que la falta de descentralización ha agravado los problemas. A su turno, el gobernador del Cusco evocó la unión de los pueblos que construyeron el Imperio Inca para exigir hoy inversiones y gestión compartida para preservar o maravilla.

Desde Cusco, los gobernadores de seis regiones invocaron unidad y reclamaron al gobierno central soluciones reales para la preservación de Machu Picchu y no solo discursos.



