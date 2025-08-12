GRABADO el 12-08-2025

Nicolás Lúcar: "No estamos para perder el tiempo, tenemos problemas más importantes"

Desde Exitosa Noticias

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 12/08/25.

Víctor García Belaúnde: Gustavo Petro debería ser declarado como persona non grata.

Nicolás Lúcar sobre precandidato presidencial de Colombia : "Lo que ha hecho es un delito".

Víctor García Belaúnde: Gustavo Petro debería ser declarado como persona non grata.

Nicolás Lúcar: "No estamos para perder el tiempo, tenemos problemas más importantes".

Sereno que abatió a delincuente que intentó asaltarlo en VMT: Trabajador continúa detenido.

Nicolás Lúcar: "No estamos para perder el tiempo, tenemos problemas más importantes".

Andy Carrión: "Esperemos que la sesión de la Junta de Fiscales Supremos no culmine el conflicto".

Empresas reparten récord de dividendos por cautela ante próximas elecciones: ¿Qué implica esto?.

Frank Casas: Datos sobre homicidios en el Perú no se actualizan oficialmente desde el 2021.

Pobladores de Santa Rosa rechazan colocación de bandera colombiana: "Es una falta de respeto".

Preocupación en transportistas fluviales tras colocación de bandera colombiana en Santa Rosa.

Discrepancia limítrofe entre Perú y Colombia genera temor y preocupación en la población.

Candidato a la presidencia de Colombia habría colocado bandera su país en Santa Rosa.

Candidato a la presidencia de Colombia habría colocado bandera su país en Santa Rosa.

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.