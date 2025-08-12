GRABADO el 12-08-2025

Nicolás Lúcar: "No estamos para perder el tiempo, tenemos problemas más importantes"

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 12/08/25.

Víctor García Belaúnde: Gustavo Petro debería ser declarado como persona non grata.

Nicolás Lúcar sobre precandidato presidencial de Colombia : "Lo que ha hecho es un delito".

Víctor García Belaúnde: Gustavo Petro debería ser declarado como persona non grata.

Sereno que abatió a delincuente que intentó asaltarlo en VMT: Trabajador continúa detenido.

Andy Carrión: "Esperemos que la sesión de la Junta de Fiscales Supremos no culmine el conflicto".

Empresas reparten récord de dividendos por cautela ante próximas elecciones: ¿Qué implica esto?.

Frank Casas: Datos sobre homicidios en el Perú no se actualizan oficialmente desde el 2021.

Pobladores de Santa Rosa rechazan colocación de bandera colombiana: "Es una falta de respeto".

Preocupación en transportistas fluviales tras colocación de bandera colombiana en Santa Rosa.

Discrepancia limítrofe entre Perú y Colombia genera temor y preocupación en la población.

Candidato a la presidencia de Colombia habría colocado bandera su país en Santa Rosa.

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad de Santa Clarita en Papagayos - Zorritos (Tumbes)

Festival de Cine de Lima

Día del Bodeguero

Día Internacional de la Juventud

