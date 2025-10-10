DINA BOLUARTE: José Jerí nuevo presidente tras aprobarse vacancia EnVivoLR
La botaron de Palacio. Entre gallos y medianoche el Congreso de la República aprobó con 122 votos a favor su vacancia por incapacidad moral permanente. La moción fue sustentada por la falta de liderazgo, capacidad, coordinación y voluntad política por parte de la mandataria para dar frente al crimen organizado que está sometiendo al país.
Sin embargo, esta decisión no es más que un cálculo electoral. El mismo Congreso que hoy la destituye es el que la sostuvo contra viento y marea la defendió pese a la evidencia de su incapacidad ética y de gestión para atender las demandas del país.
La medida fue tomada tras tres años de desgaste, protestas, denuncias y un creciente hartazgo ciudadano. El Parlamento decidió poner fin al mandato de una presidenta que, desde sus primeros días en el poder, gobernó de espaldas al país.
Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.
