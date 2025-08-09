GRABADO el 09-08-2025

Gobernador de Cusco arremete contra López Aliaga y anuncia llegada de trenes HLR

cusco rafaellópezaliaga trenes

Mandando una indirecta a Rafael López Aliaga, Werner Salcedo aseguró que los peruanos no deben conformarse con trenes de segunda mano. Además, aseguró que es posible traer transporte de primer mundo al país.


Werner Salcedo
rafael lopez aliaga
tren de porky
trenes lopez aliaga
cusco
municipalidad de lima

