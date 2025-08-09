Gobernador de Cusco arremete contra López Aliaga y anuncia llegada de trenes HLR
cusco rafaellópezaliaga trenes
Mandando una indirecta a Rafael López Aliaga, Werner Salcedo aseguró que los peruanos no deben conformarse con trenes de segunda mano. Además, aseguró que es posible traer transporte de primer mundo al país.
