GRABADO el 11-08-2025

Elecciones 2026 JNE reporta 271 incidencias de posibles infracciones a la neutralidad

El Jurado Nacional de Elecciones refuerza sus acciones de fiscalización en todo el país para garantizar el respeto a la neutralidad electoral.



A la fecha, se han reportado más de 270 incidencias de presuntas infracciones, que incluyen también a congresistas.



