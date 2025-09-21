GRABADO el 21-09-2025

"Nunca me sentí discriminada por interpretar papeles de empleadas": Mayella Lloclla rompe prejuicios

En este nuevo episodio de Habla Serio, Mónica Delta y Santiago Gómez entrevistan a Mayella Lloclla. La actriz abre su corazón y comparte su historia como nunca antes: desde sus inicios trabajando como azafata de bocaditos chinos, sus sueños de ser cantante de ópera, hasta el casting que cambió su vida con Dina Páucar.



Además, revela momentos difíciles como no poder despedirse de su padre, la distancia con su familia y cómo la pandemia marcó su vida. Pero también habla con orgullo de sus raíces en Los Olivos, de las fiestas patronales de su niñez y de la fuerza que la ha convertido en una mujer poderosa y auténtica.



