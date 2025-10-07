GRABADO el 07-10-2025

Crisis en el transporte: representantes respaldan pedido de declarar en emergencia el sector

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), se pronunció tras el anuncio de una reunión entre la Presidencia del Consejo de Ministros, el Congreso y los gremios de transporte, programada para el jueves 9 de octubre, con el fin de evaluar acciones para frenar la violencia y extorsión en el sector.



No creemos en el Ejecutivo, pero no queremos más muertos y creemos en el estado de derecho. El Ejecutivo ha entendido la dimensión del problema cuando extendimos el paro a 48 horas los tres poderes del Estado deben reunirse, declaró Ojeda en entrevista con 2025 en 24 Horas.



ESTADO DE EMERGENCIA EN EL SECTOR TRANSPORTE



El dirigente señaló que los fracasos en los paros de transportistas se deben a la falta de coordinación entre los gremios del sector. Asimismo, expresó su sorpresa ante las declaraciones del premier Eduardo Arana, quien indicó que la declaratoria de estado de emergencia no es viable, recordando que en la última reunión con el Ejecutivo fue incluso la presidenta Dina Boluarte quien propuso esta medida. El estado de emergencia permitiría agilizar investigaciones y reforzar la seguridad en el sector necesitamos una excepción ante esta crisis, explicó Ojeda.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MARTES 07 DE OCTUBRE DEL 2025.

Crisis en el transporte: representantes respaldan pedido de declarar en emergencia el sector.

Extorsión a transportistas: fenómeno golpea a varios países de la región.

Santa Anita: incendio de bus de empresa La 40 estaría vinculado a caso de extorsión.

Penal Ancón I: hallan celulares y equipos WiFi en pabellones de Jorobado y Yojairo.

Entidades bancarias optan por realizar menos préstamos a empresas de transporte.

Transportistas rechazan recomendación de Boluarte sobre llamadas extorsivas: "No contestar es morir".

PCM anuncia nueva reunión con transportistas para este jueves 9 de octubre.

Triple feminicidio en Argentina: revelan nuevas imágenes de Pequeño J y sus presuntos cómplices.

Surco: restos de madre e hija fallecidas en incendio permanecen en morgue.

Más de 118 víctimas por atentados en transporte público en el último año.

Transportistas anuncian paro indefinido si continúan asesinatos por extorsión y sicariato.

Policía que se negó a pagar pasaje tiene denuncias por agresión.

Liberan a conductor que fue detenido tras cobrar pasaje a suboficial.

Transportistas denuncian falta de recursos para atender a compañeros heridos por extorsionadores.

