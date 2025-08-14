GRABADO el 14-08-2025

Polémica por promoción de imagen de José Jerí en el Congreso

Una gran controversia se ha desatado en el Congreso de la República por la proyección de un video con la imagen del presidente del Legislativo, José Jerí, en una pantalla ubicada en la zona de Pasos Perdidos.

La difusión de este material se produce días después de que el titular del Parlamento se archivara una denuncia en su contra por la presunta violación de una mujer durante una fiesta de fin de año.

PRIMERA VEZ

La exhibición del video ha generado polémica, ya que sería la primera vez que se proyecta la imagen de un presidente del Congreso en esa zona del hemiciclo, lo que ha despertado cuestionamientos sobre su finalidad.

Hasta el momento, ni el Congreso de la República ni el propio José Jerí se han pronunciado sobre la proyección del material audiovisual ni sobre la controversia que lo rodea.


Desde 24 Horas

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

