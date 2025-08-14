GRABADO el 14-08-2025

Polémica por promoción de imagen de José Jerí en el Congreso

Una gran controversia se ha desatado en el Congreso de la República por la proyección de un video con la imagen del presidente del Legislativo, José Jerí, en una pantalla ubicada en la zona de Pasos Perdidos.



La difusión de este material se produce días después de que el titular del Parlamento se archivara una denuncia en su contra por la presunta violación de una mujer durante una fiesta de fin de año.



PRIMERA VEZ



La exhibición del video ha generado polémica, ya que sería la primera vez que se proyecta la imagen de un presidente del Congreso en esa zona del hemiciclo, lo que ha despertado cuestionamientos sobre su finalidad.



Hasta el momento, ni el Congreso de la República ni el propio José Jerí se han pronunciado sobre la proyección del material audiovisual ni sobre la controversia que lo rodea.





Ingresa a http://ptv.pe/450870 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 14/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

