GRABADO el 02-11-2025

Claudia Sheinbaum condena asesinato de Carlos Monzo

El alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fue asesinado durante un evento del Día de Muertos, a pesar de contar con protección oficial desde diciembre de 2024. Según el gobierno federal, la Guardia Nacional le había asignado 14 elementos para su seguridad, la cual fue reforzada en mayo. Manzo había denunciado amenazas del crimen organizado y solicitado apoyo adicional al gobierno federal.

