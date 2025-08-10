GRABADO el 10-08-2025

Gustavo Petro insiste en decir que la isla Chinería pertenece a Colombia

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, insistió en un reclamo sin sustento legal y advirtió que presentará una demanda internacional si no se llega a un acuerdo con el Perú. Sus declaraciones incrementaron las tensiones diplomáticas con nuestro país.



Gustavo Petro insiste en decir que la isla Chinería pertenece a Colombia.

