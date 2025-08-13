GRABADO el 13-08-2025

ALIANZA LIMA vs U. CATÓLICA DE ECUADOR EN VIVO POR COPA SUDAMERICANA

AlianzaLima enfenta a UniversidadCatólica de Ecuador EN VIVO EN DIRECTO por la ida de los octavos de final de la CopaSudamericana2025, ante un estadio Alejandro Villanueva abarrotado de espectadores que sueñan ver s su equipo en la siguiente ronda del torneo continental. Sigue cada detale desde el minuto a minuto de Trome Deportes.



Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.



Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj



Sitio web: https://trome.pe/



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/

Twitter: https://twitter.com/tromepe

Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/tromepe



Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador

Copa Sudamericana

Alianza Lima vs U Catolica

alianza lima en vivo

Desde Trome Perú

MARTÍN VIZCARRA EN VIVO: Poder Judicial dicta CINCO MESES de PRISIÓN PREVENTIVA.

ALIANZA LIMA vs U. CATÓLICA DE ECUADOR EN VIVO POR COPA SUDAMERICANA.

Ricardo Gareca y la vez que Maradona le regaló silla de ruedas a 'Quiroguita' lafedecuto.

Evelyn Vela revela detalles de su detención en Estados Unidos Trome.

Evelyn Vela se niega a responder si Waldir Sáenz trome cafeconlachevez shorts.

ALEXANDRA HÖRLER: Su padre alcohólico, gerente de la U, Antonio Pavón, Cueva y más cafeconlachevez.

¡HARTO CHIMI CHIMI! Alexandra Hörler en cafeconlachevez MIÉRCOLES 6PM trome shorts.

¿Jefferson Farfán le escupió a Evelyn Vela? Esto fue lo que dijo la exbailarina en cafeconlachevez.

Ricardo Gareca y su explicación de por qué no se ganó el repechaje a Qatar 2022 lafedecuto trome.

Evelyn Vela: Nunca estuve presa en Estados Unidos trome cafeconlachevez.

Alberto Beingolea y la única vez que lloró por un gol peruano trome lafedecuto.

Evelyn Vela dice que conoció a Cueva por Melissa Klug trome lafedecuto shorts.

RICARDO GARECA: Su verdad sobre Cueva, repechaje de Qatar, Chile, Maradona y más lafedecuto.

Evelyn Vela confirma que fue pareja de Cristian Castro trome cafeconlachevez.

BEINGOLEA revela que quedó más pobre tras ser candidato a presidente lafedecuto trome.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Trome Perú

Todos los videos desde Trome Perú en Youtube.