GRABADO el 13-10-2025

Trump firma acuerdo de paz para Gaza durante cumbre internacional en Egipto LR

El presidente Donald Trump firmó en Egipto un acuerdo de paz entre Israel y Hamás que busca poner fin al conflicto en Gaza. Durante la cumbre, se reunió con el líder palestino Mahmud Abás y aseguró que la guerra ha terminado, resaltando el alto el fuego, la liberación de rehenes y la ayuda humanitaria como pilares del pacto.

Aunque la Casa Blanca celebra el acuerdo como un logro histórico, delegaciones internacionales llaman a la cautela y señalan que la paz dependerá del cumplimiento real del pacto. ¿Crees que la guerra ha terminado o son solo palabras políticas? Déjanos tu opinión.



larepública donaldtrump paz egipto israel hamas gaza



