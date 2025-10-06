GRABADO el 06-10-2025

Vladimir Cerrón niega estar fuera del Perú: "Salir del país sería desprenderme de mis obligaciones"

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, se pronunció tras haber cumplido dos años en la clandestinidad, luego que el Poder Judicial lo sentenció a cárcel por el caso Aeródromo Wanka.

En una entrevista para el diario El Comercio, el también exgobernador de Junín descartó haberse fugado del país, pues señaló que ello implicaría "desprenderse de sus obligaciones partidarias" con la agrupación del Lápiz.

"Yo estoy donde la historia ha determinado que Perú Libre y la dirigencia deben permanecer y he manifestado, reiterativamente, que yo no he salido del país porque salir del país sería prácticamente desprenderme de mis obligaciones partidarias que, si bien es cierto, no las hago de manera directa pero sí, mediante las redes hay cierto grado de comunicación con el partido", señaló.

SOSPECHAS DE FUGA

Cabe precisar que el ministro del Interior, Carlos Malaver y los anteriores titulares de dicha cartera, sostienen la hipótesis de que Cerrón Rojas sí estaría fuera del territorio nacional, más precisamente en Venezuela, Cuba o Bolivia.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario

Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario

Fundación de Radio Programas del Perú

Fundación de Radio Programas del Perú

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura

Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura

Nacimiento del expresidente Fernando Belaúnde

Nacimiento del expresidente Fernando Belaúnde

