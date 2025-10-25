¡A DISFRUTAR EN EL FESTIVAL DE POSTRES!
Distintos manjares podrán ser adquiridos y degustados por toda la familia este sábado 25 en el centro comercial La Barraca. DiarioElPueblo Arequipa
Desde Diario El Pueblo, Verdad Justicia y Libertad
¡Vuelve el sabor arequipeño! .
La importancia de respetar los derechos de autor en la música .
¡A DISFRUTAR EN EL FESTIVAL DE POSTRES! .
MINI COMISARIOS .
Conversamos con Victor Miranda compositor y Yawar Mestas .
AJEDRECISTA CALLEJERO TE DESAFÍA..
ESSALUD AREQUIPA COLAPSADO.
LA NOVELA ES UN INSTRUMENTO DE CAMBIO.
ALMENDRADES VS. STICK. Batalla de dos grandes..
El rap del rocoto relleno.
DELENYER rinde homenaje a nuestro premio nobel.
HOY CONOCEMOS MÁS DE LA RACACHA.
El género musical más rico en vocabulario presente en el marco del X Congreso.
Concierto de los tunos de la UNSA.
Arequipa de fiesta por el X congreso de la lengua.
Además hoy día 26 de Octubre en el calendario del Perú.
Diario El Pueblo, Verdad Justicia y Libertad
Todos los videos desde Diario El Pueblo, Verdad Justicia y Libertad en Youtube.