MADURO exhibe sus aviones caza Sukhoi Su-30 que usará contra EE.UU. sí invaden VENEZUELA
En medio de la creciente tensión con EstadosUnidos, el gobierno de NicolásMaduro mostró su capacidad militar con los cazas Sukhoi Su-30MK2, armados con misiles antibuque Kh-31 Krypton, durante maniobras en la isla La Orchila. Mientras Washington desplegó ocho buques de guerra y un submarino nuclear en el Caribe, Caracas respondió con un mensaje de resistencia.
Expertos coinciden en que, aunque los Su-30 son un poder de disuasión importante, no pueden igualar a los modernos F-35 estadounidenses ni a los sistemas de defensa naval de la Marina de EE.UU. Más allá de su capacidad militar real, la exhibición tiene un peso político y simbólico, en un momento de fuertes presiones económicas y militares sobre Venezuela.
