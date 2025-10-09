GRABADO el 09-10-2025

At4c4n agrupación Agua Marina

PBO Miembros de la agrupación Agua Marina se encuentran fuera de peligro tras el ataque 4rmado en pleno concierto, según médico ¿Qué opinas?

No te pierdas PBO noticias de 5 a 10 a. m.
PBO radio 91.9 FM

Desde PBO

PBO Salud con la Lic. Chantal Páucar - En Vivo (Jueves 09 de octubre del 2025).

Combutters con Phillip Butters por PBO - En Vivo - Miércoles 08 de octubre del 2025 (Parte 3).

Combutters con Phillip Butters por PBO - En Vivo - Miércoles 08 de octubre del 2025 (Parte 1).

¿Pase libre a policías necesita más reglas?.

PBO - En Vivo.

Combutters con Phillip Butters por PBO - En Vivo - Miércoles 08 de octubre del 2025 (Parte 2).

PBO - En Vivo.

¿Quiénes agr3dier0n a Phillip Butters?.

¿Periodistas incitaron el 4taque contra Phillip Butters?.

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

At4c4n agrupación Agua Marina.

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

Combutters por PBO: Agred3n a Phillip Butters - En Vivo (Miércoles 08 de octubre del 2025).

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Día Mundial de la Visión

Día Mundial de la Visión

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial del Correo

Día Mundial del Correo

