GRABADO el 10-08-2025

Agente de la PNP es detenida por integrar una banda criminal en Puno

Elizabeth Nina Yujra, suboficial de segunda de la PNP en Puno, fue detenida por integrar una banda criminal junto a su hermano Víctor Nina Yujra, también policía activo. Mientras pertenecía a la unidad canina y participaba en actos institucionales, la efectiva utilizaba su uniforme para cometer asaltos.

El hecho salió a luz cuando la víctima la reconoció al formalizar una denuncia en la dependencia policial. Según el relato de las víctimas, cinco sujetos con chalecos policiales ingresaron violentamente a una vivienda para amordazar a los ocupantes y sustraer sus bienes.

Los afectados identificaron a los hermanos Nina Yujra como partícipes, destacando que Víctor empleó su vehículo oficial durante el delito. Tras la investigación, Elizabeth recibió nueve meses de prisión preventiva dictada por el Poder Judicial, mientras su hermano permanece prófugo.

Respuesta de la Policía y acciones

El general Jorge Guardia Riveros, jefe de la Región Policial Puno, aseguró que todo efectivo involucrado en actos delictivos "será investigado". Las autoridades intensifican la búsqueda de Víctor Nina Yujra y otros integrantes de la banda.

Más robos de agentes

Cabe resaltar, que este caso no es aislado, en abril del año pasado, siete agentes de la policía fueron detenidos por asaltar una vivienda en Juliaca, evidenciando patrones de infiltración criminal en la institución.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de los Tambores Metálicos

Día Mundial de los Tambores Metálicos

Combate de Pantoja y Rocafuerte

Combate de Pantoja y Rocafuerte

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad del Señor Crucificado de Santa (Áncash)

Festividad del Señor Crucificado de Santa (Áncash)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

