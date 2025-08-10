GRABADO el 10-08-2025

Agente de la PNP es detenida por integrar una banda criminal en Puno

Elizabeth Nina Yujra, suboficial de segunda de la PNP en Puno, fue detenida por integrar una banda criminal junto a su hermano Víctor Nina Yujra, también policía activo. Mientras pertenecía a la unidad canina y participaba en actos institucionales, la efectiva utilizaba su uniforme para cometer asaltos.



El hecho salió a luz cuando la víctima la reconoció al formalizar una denuncia en la dependencia policial. Según el relato de las víctimas, cinco sujetos con chalecos policiales ingresaron violentamente a una vivienda para amordazar a los ocupantes y sustraer sus bienes.



Los afectados identificaron a los hermanos Nina Yujra como partícipes, destacando que Víctor empleó su vehículo oficial durante el delito. Tras la investigación, Elizabeth recibió nueve meses de prisión preventiva dictada por el Poder Judicial, mientras su hermano permanece prófugo.



Respuesta de la Policía y acciones



El general Jorge Guardia Riveros, jefe de la Región Policial Puno, aseguró que todo efectivo involucrado en actos delictivos "será investigado". Las autoridades intensifican la búsqueda de Víctor Nina Yujra y otros integrantes de la banda.



Más robos de agentes



Cabe resaltar, que este caso no es aislado, en abril del año pasado, siete agentes de la policía fueron detenidos por asaltar una vivienda en Juliaca, evidenciando patrones de infiltración criminal en la institución.

Desde 24 Horas

Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.

