GRABADO el 04-10-2025

Dina Boluarte habría copado la Policía con incompetentes para protegerse, según vocero de Gen Z

AGENDA REGIONAL Jorge Calmet Zegarra, vocero de la generación Z, afirmó que la actual crisis de inseguridad que azota al país se debe a que el gobierno de Dina Boluarte debilitó la institución policial al desactivar unidades élite de investigación y llenarla de agentes incompetentes, con el objetivo de asegurar la impunidad de la presidenta.



Mira el programa completo en https://www.youtube.com/watch?vTCRuS9xRVGYt412s



protestasperu protestassociales dinaboluarte politicaperu politicaperuana policiaperu policianacionaldelperú policianacional ultimasnoticias

Desde El Búho pe

Dina Boluarte habría copado la Policía con incompetentes para protegerse, según vocero de Gen Z.

Cusco: Docentes universitarios exigen que Morgan Quero cumpla sus promesas antes de renunciar para p.

Junín: Carla García, precandidata del APRA, respalda amnistía a militares acusados de violaciones.

La Libertad: PNP interviene al alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños y a 16 ronderos durante marcha.

¿MIEDO QUE ENFRENTE A DINA? Alcalde de Pataz, detenido durante marcha hacia Lima y luego liberado.

¿PURA "FINTA"? Acuña le hace el feo a postulación de Santivañez con APP: "que sumen, no que resten".

PASÓ EN EL PERÚ: PNP interviene al alcalde de Pataz y a 16 ronderos durante marcha hacia Lima.

¿ZULLY Y FRANCO VIDAL EN EL CONGRESO? Congresista arma foro con streamers pero la plantaron.

Dina Boluarte desesperada por paro de Generación Z Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Arzobispo de Lima se descompensó: Igual no se calló nada, motivó a los jóvenes a seguir protestando.

Ayacucho: Trabajadores de construcción civil se sumaron a la jornada nacional de movilización.

Agricultores preparan medidas de lucha por indiferencia del gobierno que prioriza agua para minería.

Paro de transportes y todas las razones de la protesta AGENDA REGIONAL.

Masivo paro de transportistas y este sábado sale la Generación Z Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Ayacucho: Sutep da ultimátum a Boluarte hasta el 6 de octubre para firmar ley de pensiones.

Además hoy día 04 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.